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24.03.2021 (10:39)

В Саратовской области от COVID-19 вакцинировалось более 9 тысяч военнослужащих ЦВО и членов семей

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В Саратовской области более 9,3 тыс. тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданские сотрудники воинских частей сделали первый компонент прививки от COVID-19.

На сегодняшний день вторым компонентом препарата «Спутник V» вакцинировались около 3 тысяч человек.

Вакцинация проводится на добровольной основе после подписания согласия на введение двух компонентов препарата. Перед процедурой врачи проводят медицинский осмотр с термометрией и информирование людей о воздействии препарата на организм человека.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , COVID-19
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