24.03.2021 (10:39)
В Саратовской области от COVID-19 вакцинировалось более 9 тысяч военнослужащих ЦВО и членов семей
В Саратовской области более 9,3 тыс. тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданские сотрудники воинских частей сделали первый компонент прививки от COVID-19.
На сегодняшний день вторым компонентом препарата «Спутник V» вакцинировались около 3 тысяч человек.
Вакцинация проводится на добровольной основе после подписания согласия на введение двух компонентов препарата. Перед процедурой врачи проводят медицинский осмотр с термометрией и информирование людей о воздействии препарата на организм человека.
Новости по теме:
Около 4 тыс. военнослужащих в Кемеровской области прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции
Более 100 тыс. личных дел изучили сотрудники военных комиссариатов ЦВО в ходе подготовки к весеннему призыву
Метки: