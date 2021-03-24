24.03.2021 (11:04)

Более 2 тонн груза доставили военнослужащие ЦВО с помощью вьючных животных в высокогорные районы Тувы



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Военнослужащие вьючно-транспортного подразделения горного мотострелкового соединения Центрального военного округа во время учения, которое прошло в Республике Тыва, доставили более 2 тонн груза в высокогорные районы Западного Саяна.

По замыслу учения с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в труднодоступном горном районе был обнаружен лагерь условного противника, в котором происходила подготовка диверсантов. Командованием было принято решение уничтожить «противника» из минометов 2Б14 «Поднос», стрелкового оружия и гранат. Минометные расчеты выдвинулись в район проведения учений, преодолели 20-километровый горный маршрут, заняли позиции на господствующих высотах и окрыли огонь по целям. Вместе с минометчиками в учении были задействованы военнослужащие вьючно-транспортного подразделения, которые с помощью лошадей монгольской породы осуществляли подвоз оружия и боеприпасов через горный перевал.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и 30 вьючных животных.

На вооружении вьючно-транспортного подразделения мотострелкового соединения стоит более 80 лошадей монгольской породы. Животное способно поднимать груз на вьюках весом до 100 кг и совершать суточный переход 25-30 км. Кроме занятий по тактической подготовке с лошадьми проходят специальные тренировки на полигоне, во время которых их приучают к резким и громким звукам - выстрелам из стрелкового оружия и разрыву гранат.

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