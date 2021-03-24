Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.03.2021 (11:14)

В единственном в России училище штурманов в Челябинске отмечается 105-летние со дня создания штурманской службы

В Челябинском филиале Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина отмечается 105-летие со дня создания штурманской службы.

Занятия с курсантами проводятся в современных учебных классах и на тренажерах самолетов и вертолетов.

В ходе обучения будущие штурманы осваивают более 10 типов летательных аппаратов на компьютерных тренажерах, в очках виртуальной реальности, а также оттачивают свое мастерство на тренажерах самолетов бомбардировочной, разведывательной, транспортной, армейской и морской авиации.

Также будущие офицеры-штурманы учатся управлять воздушным движением с земли.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Инженеры ЦВО обеспечили безопасный проход бронемашин через минные поля и заграждения в Сибири
В Центральном военном округе завершилось масштабное учение по противодействию терроризму
Около 4 тыс. военнослужащих в Кемеровской области прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции
Более 100 тыс. личных дел изучили сотрудники военных комиссариатов ЦВО в ходе подготовки к весеннему призыву

Метки:
Центральный военный округ , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false