24.03.2021 (11:14)
В единственном в России училище штурманов в Челябинске отмечается 105-летние со дня создания штурманской службы
В Челябинском филиале Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина отмечается 105-летие со дня создания штурманской службы.
Занятия с курсантами проводятся в современных учебных классах и на тренажерах самолетов и вертолетов.
В ходе обучения будущие штурманы осваивают более 10 типов летательных аппаратов на компьютерных тренажерах, в очках виртуальной реальности, а также оттачивают свое мастерство на тренажерах самолетов бомбардировочной, разведывательной, транспортной, армейской и морской авиации.
Также будущие офицеры-штурманы учатся управлять воздушным движением с земли.
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