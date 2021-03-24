24.03.2021 (11:26)

Черноморский флот объявил конкурс на создание в Севастополе мемориального комплекса на территории военно-морского госпиталя

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов утвердил положение об открытом творческом конкурсе на создание архитектурного решения мемориального комплекса погибшим в период Великой Отечественной войны на санитарном транспорте «Армения».

Мемориальный комплекс планируется создать в Севастополе на территории 1472-го военно-морского клинического госпиталя им. Н.И. Пирогова (1472 ВМКГ) в районе причала на Павловском мысу, от которого в ночь на 7 ноября 1941 года транспорт «Армения» отправился в свой последний поход.

Учредителем конкурса является командующий Черноморским флотом. В состав конкурсной комиссии наряду с представителями флота будут включены историки, архитекторы, скульпторы и художники, которые не планируют лично предоставлять свои проекты на конкурс.

Подать заявку на участие в конкурсе могут юридические и физические лица, отдельные авторы и авторские коллективы. Участники вправе предоставлять несколько проектных предложений.

Конкурс проводится в три этапа: эскизный, промежуточный и финальный. В ходе промежуточного этапа участники, прошедшие первый этап, должны будут представить макет своего архитектурного решения.

Итоги конкурса планируется подвести в период празднования Дня Победы вместе с выставкой представленных проектов.

Участие в конкурсе – бесплатное, заявители самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок.

Секретарём конкурса проектов назначен известный севастопольский историк, директор Народного медицинского музея ФГБУ «1472 ВМКГ» Министерства обороны России полковник медицинской службы в отставке Александр Зубарев.

Заявки принимаются по адресу: 299001, ул. Госпитальный спуск, дом.1,г. Севастополь с пометкой «На конкурс проекта памятника». Все присланные на конкурс эскизы буду размещены на официальном сайте ФГБУ «1472 ВМКГ» в разделе «Конкурс эскизов памятника».

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