24.03.2021 (09:58)

В армейском корпусе Черноморского флота прошло двустороннее ротное тактическое учение

В армейском корпусе Черноморского флота (ЧФ) завершилось двустороннее ротное тактическое учение (ДРТУ) с выполнением боевых стрельб личным составом подразделений береговой обороны.

В ходе ДРТУ на полигоне Ангарский в Республике Крым военнослужащие мотострелковых подразделений совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками учились вести оборонительные и наступательные действия в горно-лесистой местности.

На начальном этапе учения личный состав совершил марш на штатной технике к месту розыгрыша практических действий. В ходе выдвижения в заданный район военнослужащие отработали действия по отражению воздушных ударов и нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

В ходе активной фазы учения, используя доразведку целей с помощью беспилотных летательных аппаратов, военнослужащие на бронетранспортерах БТР-80 блокировали условного противника, после чего танковые подразделения на Т-72Б3 уничтожили его огнем из орудий.

Согласно общему замыслу, в ДРТУ две ротные тактические группы действуют друг против друга. Командиры рот продемонстрировали способности нестандартных решений и нешаблонных тактических действий при выполнении учебно-боевых задач, используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов.

Для приближения обстановки на учении к боевой на полигонах были оборудованы учебные минные поля, заграждения и препятствия.

Успешное освоение личным составом данного этапа обучения стало подготовкой к батальонному тактическому учению, которое пройдет в апреле текущего года.

Всего в розыгрыше тактических эпизодов приняло участие около 500 военнослужащих и было задействовано более 100 единиц военной техники. Для ведения разведки с воздуха и видеофиксации практических действий войск были задействованы расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

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