24.03.2021 (10:23)

Командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО поздравил штурманов с профессиональным праздником

Командующий 4-й Краснознаменной армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Николай Гостев поздравил штурманов подчиненных авиационных частей с профессиональным праздником – 105-й годовщиной со дня образования штурманской службы Военно-воздушных сил России.

«Невозможно переоценить значимость штурманской службы, примите искренние слова благодарности штурманам за их преданность военному делу, желаю крепкого здоровья и успехов в освоении новых профессиональных высот», – поздравил военнослужащих генерал-майор.

В настоящий момент в объединениях, соединениях и частях ВКС России проходят службу более 2000 штурманов различных родов авиации. Основной задачей штурманской службы является обеспечение высокой точности и надежности воздушной навигации, а также эффективности боевого применения авиационного вооружения, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.

День штурмана Военно-воздушных сил России введен Приказом главнокомандующего ВВС Российской Федерации 2 августа 2000 года.

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