24.03.2021 (10:07)
Горные мотострелки ЮВО задействовали вьючный взвод для переброски минометов в горы Кавказского хребта
Подразделения горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии после совершения многокилометрового марша провели плановое тактическое учение с боевой стрельбой на высокогорном полигоне Кобу-Баши.
Личный состав ротной тактической группы был поднят по учебной тревоге, после чего вертолетами армейской авиации переброшен в заданный район.
В сложных условиях горно-лесистой местности горные стрелки остановили наступление подразделений условного противника, заблокировав их в ущелье. В учебном бою мотострелков поддержали огнем экипажи армейской авиации.
К мероприятиям были привлечены подразделения разведки и радиоэлектронной борьбы, а также вьючный транспортный взвод.
Военнослужащие с помощью лошадей доставили минометы «Поднос» на одну из высот Кавказского хребта, откуда прицельным огнем были уничтожены живая сила и легкобронированные цели условного противника. Корректирование огня обеспечил расчет беспилотной авиации.
Всего к учению было привлечено около 500 военнослужащих ЮВО, задействовано более 100 единиц военной техники, а также пара ударных вертолетов Ми-35М и транспортные вертолеты МИ-8АМТШ.