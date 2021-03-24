24.03.2021 (10:07)

Горные мотострелки ЮВО задействовали вьючный взвод для переброски минометов в горы Кавказского хребта

Подразделения горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии после совершения многокилометрового марша провели плановое тактическое учение с боевой стрельбой на высокогорном полигоне Кобу-Баши.

Личный состав ротной тактической группы был поднят по учебной тревоге, после чего вертолетами армейской авиации переброшен в заданный район.

В сложных условиях горно-лесистой местности горные стрелки остановили наступление подразделений условного противника, заблокировав их в ущелье. В учебном бою мотострелков поддержали огнем экипажи армейской авиации.

К мероприятиям были привлечены подразделения разведки и радиоэлектронной борьбы, а также вьючный транспортный взвод.

Военнослужащие с помощью лошадей доставили минометы «Поднос» на одну из высот Кавказского хребта, откуда прицельным огнем были уничтожены живая сила и легкобронированные цели условного противника. Корректирование огня обеспечил расчет беспилотной авиации.

Всего к учению было привлечено около 500 военнослужащих ЮВО, задействовано более 100 единиц военной техники, а также пара ударных вертолетов Ми-35М и транспортные вертолеты МИ-8АМТШ.

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