24.03.2021 (09:34)

Разведчики ЮВО в горах Северного Кавказа уничтожили полевой лагерь условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Разведчики ЮВО в горах Северного Кавказа уничтожили полевой лагерь условного противника

Разведчики 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в тактико-специальном учении по обнаружению и ликвидации полевого лагеря диверсионных разведывательных групп (ДРГ) условного противника.

Разведчики десантировались в одном из ущелий Северной Осетии с вертолетов Ми-8АМТШ. В заданном районе отряд выполнил задачи по ведению разведки с использованием современного оптико-электронного комплекса наблюдения.

Военнослужащими была обнаружена колонна лёгкой бронированной техники условной ДРГ. В ходе учебного боя живая сила «противника» была уничтожена, а вооружение и боевая техника захвачены.

После получения информации от расчета комплекса визуальной разведки об обнаружении полевого лагеря условных боевиков, военнослужащие на захваченных автомобилях выдвинулись в район цели.

В ходе ведения учебного боя полевой лагерь «противника» был уничтожен, разведчики совершили марш-бросок более 10 километров к точке сбора, а затем в составе подразделения отработали скрытный отход.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовалось значительное число средств имитации, в том числе холостые боеприпасы, дымы и взрывпакеты. В роли «противника» выступили военнослужащие разведывательного подразделения.

В учении приняли участие более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 20 единиц военной техники.

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