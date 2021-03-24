24.03.2021 (09:34)
Разведчики ЮВО в горах Северного Кавказа уничтожили полевой лагерь условного противника
Разведчики 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в тактико-специальном учении по обнаружению и ликвидации полевого лагеря диверсионных разведывательных групп (ДРГ) условного противника.
Разведчики десантировались в одном из ущелий Северной Осетии с вертолетов Ми-8АМТШ. В заданном районе отряд выполнил задачи по ведению разведки с использованием современного оптико-электронного комплекса наблюдения.
Военнослужащими была обнаружена колонна лёгкой бронированной техники условной ДРГ. В ходе учебного боя живая сила «противника» была уничтожена, а вооружение и боевая техника захвачены.
После получения информации от расчета комплекса визуальной разведки об обнаружении полевого лагеря условных боевиков, военнослужащие на захваченных автомобилях выдвинулись в район цели.
В ходе ведения учебного боя полевой лагерь «противника» был уничтожен, разведчики совершили марш-бросок более 10 километров к точке сбора, а затем в составе подразделения отработали скрытный отход.
Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, использовалось значительное число средств имитации, в том числе холостые боеприпасы, дымы и взрывпакеты. В роли «противника» выступили военнослужащие разведывательного подразделения.
В учении приняли участие более 300 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 20 единиц военной техники.