24.03.2021 (09:18)
В ЮВО отметили 105-летие штурманской службы ВВС России
В авиационных соединениях и частях Южного военного округа (ЮВО) прошли торжества, посвященные 105-летию штурманской службы ВВС России.
Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников поздравил военнослужащих и выразил благодарность штурманам за самоотверженный труд, высокую степень ответственности и профессионализм.
Принять участие в праздничных мероприятиях пришли ветераны штурманской службы и действующие военнослужащие ВКС России.
В настоящий момент в объединениях, соединениях и частях ВКС России проходят службу более 2000 штурманов различных родов авиации. Основная задача штурманской службы – обеспечение высокой точности и надежности воздушной навигации, а также эффективности боевого применения авиационного вооружения, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.