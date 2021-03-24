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24.03.2021 (09:18)

В ЮВО отметили 105-летие штурманской службы ВВС России

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В авиационных соединениях и частях Южного военного округа (ЮВО) прошли торжества, посвященные 105-летию штурманской службы ВВС России.

Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников поздравил военнослужащих и выразил благодарность штурманам за самоотверженный труд, высокую степень ответственности и профессионализм.

Принять участие в праздничных мероприятиях пришли ветераны штурманской службы и действующие военнослужащие ВКС России.

В настоящий момент в объединениях, соединениях и частях ВКС России проходят службу более 2000 штурманов различных родов авиации. Основная задача штурманской службы – обеспечение высокой точности и надежности воздушной навигации, а также эффективности боевого применения авиационного вооружения, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , ВВС
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