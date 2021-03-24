24.03.2021 (08:45)

В отдельном смешанном авиаполку Северного флота Леонид Якубович, Александр Маршал и артисты Центрального дома Российской Армии дали концерт



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В отдельном смешанном авиаполку Северного флота Леонид Якубович, Александр Маршал и артисты Центрального дома Российской Армии дали концерт

В отдельном смешанном авиационном полку армии ВВС и ПВО Северного флота в Мончегорске Мурманской области состоялся концерт. Перед личным составом полка выступили артисты Центрального дома Российской Армии, автор и исполнитель Александр Маршал и ведущий передачи «Поле чудес» народный артист России Леонид Якубович.

Они выступили перед летчиками в Доме офицеров с концертной программой, в которую вошли известные шлягеры прошлых лет и новые песни патриотической направленности.

Леонид Якубович рассказал североморцам, какое важное значение в его жизни занимает авиация, как проходят съемки программы «Поле чудес», куда деваются продукты, которые привозят ему в подарок участники шоу.

Александр Маршал перед своим выступлением отметил, что его детство прошло в военном гарнизоне, его отец военный летчик и он знает о службе авиаторов не понаслышке.

Также Леонид Якубович и Александр Маршал поздравили именинников, в рамках реализации совместного проекта ТРК «Звезда» и ОАО «Первый канал» под названием «Как тебе служится?».

Летчики полка предоставили Леониду Аркадьевичу уникальную возможность выполнить тренировку на комплексном тренажере нового поколения для экипажа сверхзвуковой всепогодного истребителя-перехватчика дальнего действия МиГ-31. Ведущий передачи «Поле чудес» успешно выполнил все элементы пилотирования истребителя-перехватчика МиГ-31.

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