24.03.2021 (08:15)

В Амурском общевойсковом объединении специалисты РЭБ защитили колонну техники от нападения групп диверсантов условного противника

В мотострелковом соединении, дислоцированном в Амурской области, состоялось тактико-специальное учение с подразделением радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе которого была организована защита колонны военной техники на марше от радиоуправляемых мин и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), управляемых диверсионными группами условного противника.

Для обеспечения безопасности движения колонны, специалистами РЭБ была организована подвижная зона сплошного радиоподавления, путем установки на боевую технику малогабаритных станций помех «Лесочек». Она обеспечивает подавление каналов управления любыми взрывными устройствами имеющие систему дистанционного подрыва.

Также, в ходе движения колонны боевой техники, удалось сбить нейтрализовать несколько малоразмерных БПЛА условного противника, снаряженных муляжами боевых гранат и движущихся в направлении колонны техники. Кроме того, были нейтрализованы радиоуправляемые фугасы расставленные по маршруту движения колонны. Тактика действий была выработана на основе опыта современных военных конфликтов.

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