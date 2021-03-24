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24.03.2021 (08:00)

Экипажи танков и БМП ВВО в Забайкалье готовятся к финалу окружного этапа конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

В Забайкальском крае на полигоне Борзя Новая лучшие экипажи танков и боевых машин пехоты  Восточного военного округа (ВВО) готовятся к решающим раундам окружных этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Ранее экипажи боевых машин состязались в мастерстве владения техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения мишеней в индивидуальной гонке.

На огневых рубежах участники соревнований израсходовали рекордное количество снарядов и боеприпасов - более 2 тысяч. Судейская коллегия отмечает возросший уровень огневой подготовки конкурсантов. Процент попаданий по целям, имитирующим танки и низко летящие воздушные цели, в этом году заметно выше. Кроме этого военнослужащие соревновались в выполнении учебно-боевых задач, нормативов по различным дисциплинам, а также физической подготовке. 

В настоящее время команды готовятся к решающему финальному раунду эстафет, где  определятся победители окружных этапов игр, которым предстоит выступить на всеармейских конкурсах «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» в рамках Армейских международных игр-2021.

В окружных этапах конкурсов участвует 33 экипажа танков Т-72Б3, Т-80БВ и боевых машин пехоты БМП-2, ранее одержавших победу на вторых этапах конкурсов в своих объединениях. Впервые в состязаниях принимают участие сборные команды окружных учебных центров ВВО по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск из Забайкальского и Хабаровского краев.

Соревнования пройдут до 26 марта включительно и завершатся церемонией награждения победителей и призеров конкурсов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Суворовский натиск , Танковый биатлон , АрМИ , ОСК "Восток" , Восточный военный округ
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