24.03.2021 (07:30)

Лучшего «Мастера артиллерийского огня» ВВО определят в Бурятии

В Республике Бурятия на полигоне Восточного военного округа «Бурдуны» стартовал окружной этап конкурса по полевой выучке подразделений артиллерии «Мастера артиллерийского огня», входящего в программу «Арми-2021».

Военнослужащие подразделений артиллерии округа выполнят боевые стрельбы из модернизированных 120-миллиметровых минометов «Сани», обладающих улучшенными характеристиками системы прицеливания, усовершенствованной опорной плитой с шарниром, позволяющей наводить миномет по горизонтали без разворота тяжёлой опоры.

Участникам предстоит выполнить нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня, организации связи между расчетами.

Для определения сильнейших минометные расчеты должны на время поразить мишени, расположенные на дистанциях от тысячи до 1500 метров, имитирующих живую силу условного противника, в том числе и в ночное время, выполнить огневые задачи из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, пулемета ПКТ и автомата АК-74.

Также команды выполнят нормативы по вождению автомобилей «Урал» на специальной трассе с различными препятствиями.

В борьбу за лидерство вступили команды из Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской области, Республики Бурятии. Лучшие артиллерийские расчеты по итогам конкурса представят Восточный военный округ на Всеармейском этапе.

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