24.03.2021 (07:15)

Разведчики армейского корпуса ВВО на Сахалине в ходе двухстороннего учения захватили боевую технику условного противника

В рамках стартовавшего двустороннего бригадного тактического учения на полигоне «Успеновский» военнослужащие разведывательного подразделения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на острове Сахалин ликвидировали полевой лагерь условной террористической группировки.

В условиях сильно пересечённой местности и глубокого снежного покрова разведчики совершили марш по лесополосе к месту предполагаемой дислокации условного противника. Отрядом была проведена разведка, с использованием современного оптико-электронного комплекса наблюдения, затем снайперы заняли огневые позиции для ведения стрельбы.

Во время совершения марша разведчиками была обнаружена колонна лёгкой бронированной техники условных террористов. В ходе столкновения живая сила условного противника была уничтожена, а вооружение и боевая техника захвачены.

Далее, после получения информации от расчёта комплекса беспилотной авиации об обнаружении местоположения полевого лагеря неприятеля, военнослужащие на захваченных автомобилях выдвинулись в район заданной цели.

В результате ведения учебного боя полевой лагерь «противника» был полностью уничтожен, после чего разведчики скрытно отошли к точке сбора и совершили марш-бросок к месту постоянной дислокации.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное число средств имитации, в том числе холостые боеприпасы, дымы и взрывпакеты. В роли «противника» выступили военнослужащие этого же подразделения.

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