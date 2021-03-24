24.03.2021 (07:00)

На окружном этапе конкурсов ВВО «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» лидируют команды из Бурятии

На окружном этапе самых зрелищных конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», которые проходят на полигоне Восточного военного округа (ВВО) в Забайкалье и близятся к завершению, команды из Республики Бурятия занимают лидирующие позиции.

Команды военнослужащих воинских частей и соединений ВВО из Бурятии после проведения сложнейших этапов индивидуальной гонки и спортивного этапа уверенно вырвались вперед.

В ходе соревнований экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 в составе взводов соревнуются в мастерстве владения штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.

Стоит отметить, что экипажи БМП-2 с военнослужащими мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия, установили рекорд заезда по трассе, преодолев все препятствия и выполнив нормативы за 33 минуты 10 секунд.

Поддержку и помощь в подготовке участников конкурсов оказывают чемпионы мира по танковому биатлону прапорщик Бато Цыдыпов, старшина Иван Осеев. Чемпионы на протяжении всех этапов тренировали команды, делились с ними своими знаниями и опытом.

Впереди участников Армейских международных игр ждёт третий этап — «Эстафета», после проведения которого и будут определены победители самых зрелищных конкурсов входящих в программу АрМИ-2021.

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