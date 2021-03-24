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24.03.2021 (06:45)

Военных пенсионеров активно прививают в медицинских учреждениях ВВО в Приамурье

В медицинских учреждениях Восточного военного округа (ВВО), расположенных в воинских гарнизонах Амурской области, наравне с военнослужащими активно ведется вакцинация военных пенсионеров от новой коронавирусной инфекции. Людям, посвятившим жизнь защите страны, уделяется особое внимание, так как с возрастом у многих имеются сопутствующие заболевания и повышается риск осложнений при заражении COVID-19.

Мероприятие носит добровольный характер. Как правило военные пенсионеры заранее заявляют о своем намерении в военных поликлиниках, после чего вакцина поступает с расчетом на дополненное потребное количество установленным порядком.

Для вакцинации используется отечественная двухкомпонентная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник-V). Перед процедурой вакцинации, военные пенсионеры проходят осмотр у врача-терапевта, который проверяет наличие хронических заболеваний и отсутствие каких-либо противопоказаний. В течение всего срока во время и после постановки обоих компонентов вакцины, проводится медицинское наблюдение вакцинированных. 

В настоящее время в медицинских учреждениях ВВО, расположенных в Приамурье, прошло вакцинацию уже более 250 военных пенсионеров. Несмотря на возраст, отклонений от допустимых норм в состоянии здоровья вакцинированных не выявлено.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
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