24.03.2021 (06:30)

Военнослужащие спецназа ВВО совместно с представителями РГО совершили восхождение на гору Палласа в Забайкалье

Военнослужащие подразделения специального назначения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, совместно с представителями «Русского географического общества» совершили восхождение на гору Палласа, расположенную на Яблоновом хребте, в месте водораздела бассейнов рек Амура, Лены и Енисея. Уникальное мероприятие было приурочено к празднованию «Всемирного дня водных ресурсов».

Прибыв в труднодоступный район на западе Забайкалья на «КамАЗах» и внедорожниках, военнослужащие вместе с остальными участники восхождения поднялись на гору высотой 1236 метров над уровнем моря и установили флаг «Русского географического общества» на вершине уникального природного объекта. Всем участникам акции были вручены памятные знаки и сертификаты.

Также, в рамках акции состоялся торжественный митинг по тематике мероприятия. В уникальной акции приняли участие свыше 100 человек.

Справочно: Вершина названа в память о естествоиспытателе и географе, внёсшем значительный вклад в изучении России, академике Петере Симоне Палласе.

Гору Палласа также называют «Горой пяти морей», так как воды Енисея попадают в Карское море, Лена впадает в море Лаптевых, а устье Амура находится на границе сразу двух морей — Охотского и Японского. Пятым в этом списке с полным правом может быть назван Байкал, который хотя и является озером, издавна получил титул «Славное море».



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