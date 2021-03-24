24.03.2021 (06:00)

Крупное тактическое учение стартовало в общевойсковой армии ВВО в Приморье

С военнослужащими мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), началось крупное тактическое учение. Мероприятие проходит под руководством командующего объединением генерал – майора Алексея Подивилова на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае.

По замыслу учения одно подразделение выступает в роли «условного противника» ведущего наступательные действия, а другое находится в обороне.

В ходе тактического учения задействовано порядка 300 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты, танки, минометные комплексы, ствольная и самоходная артиллерия, ракетные системы залпового огня, а также беспилотные летательные аппараты. В ходе активной фазы учений военнослужащим предстоит поразить свыше 3000 целей имитирующих живую силу и военную технику «противника».

Особое внимание уделяется применению вертолетов армейской авиации ВВО и борьбе с БпЛА.

К учению, которое продлится несколько дней, привлечено более 1000 военнослужащих.

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