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24.03.2021 (05:00)

На Тихоокеанском флоте проводится проверка уровня физической подготовленности военнослужащих штаба ТОФ

На Тихоокеанском флоте стартовала проверка уровня физической подготовленности военнослужащих штаба ТОФ.

В ходе контрольной проверки, которая проводится под общим руководством заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Дениса Березовского, на базе спортивного комплекса Приморского соединения морской пехоты, офицеры управлений отделов и служб сдают упражнения на основные физические качества – силу, быстроту и выносливость. В соответствии с возрастной группой можно выбрать бег на 60,100, 400 м, кросс на 1, 3 или 5 км, подтягивания, отжимания, выход силой, подъём переворотом, толчок гирь, или плавание на 100 и 500 метров.

Для приёма нормативов сформирована комиссия, которую возглавляет помощник командующего Тихоокеанским флотом по физической подготовке полковник Сергей Васильев. Итоги контрольной проверки будут подведены через неделю.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот
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