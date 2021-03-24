24.03.2021 (05:00)

На Тихоокеанском флоте проводится проверка уровня физической подготовленности военнослужащих штаба ТОФ

На Тихоокеанском флоте стартовала проверка уровня физической подготовленности военнослужащих штаба ТОФ.

В ходе контрольной проверки, которая проводится под общим руководством заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Дениса Березовского, на базе спортивного комплекса Приморского соединения морской пехоты, офицеры управлений отделов и служб сдают упражнения на основные физические качества – силу, быстроту и выносливость. В соответствии с возрастной группой можно выбрать бег на 60,100, 400 м, кросс на 1, 3 или 5 км, подтягивания, отжимания, выход силой, подъём переворотом, толчок гирь, или плавание на 100 и 500 метров.

Для приёма нормативов сформирована комиссия, которую возглавляет помощник командующего Тихоокеанским флотом по физической подготовке полковник Сергей Васильев. Итоги контрольной проверки будут подведены через неделю.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице