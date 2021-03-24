24.03.2021 (04:00)

Четыре корабля Тихоокеанского флота в ходе учений нанесли артиллерийские удары по береговым целям на Камчатке

Корабли из состава ударной и противолодочной групп соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России в ходе плановых учений выполнили серию артиллерийских стрельб на подавление видимых береговых целей.

Малый ракетный корабль «Разлив», малые противолодочные корабли «Усть-Илимск», МПК-82 и МПК-107 из акватории Авачинского залива вели огонь из 76-мм артиллерийских установок АК-176 и АК-176м по береговым целям, имитирующим укреплённые огневые точки, технику и личный состав условного противника, на дистанциях от 3 до 7 километров.

Объективный контроль результатов стрельбы осуществлялся с использованием комплекса беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Кроме того, в рамках учения, экипажи провели мероприятия по обороне кораблей при стоянке на незащищенном рейде с выполнением профилактического противодиверсионного гранатометания.

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