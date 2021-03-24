24.03.2021 (00:01)

Штурманской службе ВВС исполнилось 105 лет

В ходе Первой мировой вой­ны с появлением воздушной разведки, началом применения с аэропланов оружия зашла речь о наличии в экипаже лётчика-наблюдателя, или, иными словами, аэронавигатора. По мере совершенствования организационной структуры военной авиации рождались специальные службы: аэро­навигационная, метеорологическая, аэрофотограмметрическая, радиотелеграфная, инженерно-техническая и другие.

Приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего генерала от инфантерии Михаила Алексеева от 24 марта 1916 года была создана Центральная аэронавигационная станция (ЦАНС). Эта дата приказом главнокомандующего ВВС от 2 августа 2000 года утверждена как дата создания штурманской службы Военно-воздушных сил России.

С работы в Центральной аэронавигационной станции как раз и начинается плодотворная деятельность основоположника теории и практики аэронавигации в нашей стране Бориса Васильевича Стерлигова.

С первых дней Великой Отечественной вой­ны штурманская служба занималась вопросами повышения качества боевого применения авиации.

В настоящее время штурманская служба ВВС - лётная служба. Представители штурманской службы выполняют боевые и учебные задачи в составе авиационных комплексов всех родов авиации: дальней, военно-транспортной, истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, морской противолодочной, специальной авиации. Штурманская служба ВВС организационно представлена во всех структурных подразделениях Воздушно-космических сил, таких как авиационные звенья (отряды), эскадрильи, полки, дивизии, армии, командования, Главное командование ВКС.

Служба предназначена для решения вопросов теории и практики воздушной навигации, боевого применения авиационных средств поражения, комплексов разведки и радиоэлектронной борьбы, десантирования, организации и проведения штурманской подготовки, штурманского обеспечения полётов (боевых действий) авиационных формирований, обеспечения безопасности полётов в штурманском отношении.

Развитие современных авиационных комплексов предъявляет особые требования к профессиональней подготовке штурманов. Штурманские кадры готовит Челябинский филиал Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, ставший продолжателем традиций Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов, созданного 1 октября 1936 года. Лётная штурманская подготовка курсантов осуществляется на учебно-штурманских самолётах Ту-134Ш и Ан-26Ш, специально предназначенных для практической отработки различных способов воздушной навигации и бомбометания.

Авиация ВКС по своему предназначению и решаемым задачам подразделяется на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую (бомбардировочную, штурмовую, истребительную), армейскую и специальную авиацию.

Военные штурманы проходят службу в составе экипажей самолётов и вертолётов на офицерских должностях во всех родах авиации, выполняя при этом задачи как на новой и модернизированной авиационной технике, так и на воздушных судах более ранних годов выпуска. (Например, в дальней авиации это - самолёты-ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, самолёт-топливозаправщик Ил-78. В военно-транспортной авиации это - транспортные самолёты Ан-124, Ил-76МД, Ан-12, а также специальные самолёты А-50 и Ту-214. В оперативно-тактической авиации это - бомбардировщики Су-34, Су-24М, истребитель МиГ-31, многофункциональный самолёт Су-30СМ. В армейской авиации это - боевые вертолёты Ка-52, Ми-28, транспортный вертолёт Ми-26. И в морской авиации это - самолёты Ту-142 и Ил-38).

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