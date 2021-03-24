24.03.2021 (00:30)

Около 500 курсантов Военно-Морского Политехнического Института ВУНЦ ВМФ завершили ежегодную практику на флотах

Около 500 курсантов Военно-Морского Политехнического Института Военного Учебно-Научного Центра ВМФ завершили ежегодную стажировку и практику на флотах ВМФ России. Практика была организована на Северном и Черноморском флотах с февраля по март месяц. Курсанты 5 и 4 курсов, а также курсанты 3-го курса среднего технического образования полностью выполнили программу практики на надводных кораблях и подводных лодках, закрепив на практике, полученные теоретические знания, полученные в стенах института.

Наряду с этим, практику на Северном флоте прошли и девушки-курсанты факультета «Автоматизации систем управления» Военно-Морского Политехнического Института.

«Практической подготовке курсантов инженерных специальностей уделяется огромное внимание, так как им предстоит эксплуатировать в технику и вооружение новейших кораблей и подводных лодок, которыми активно оснащается Военно-Морской Флот», - сообщил начальник Военно-Морского Политехнического Института (ВМПИ) капитан 1 ранга Андрей Клименко,

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