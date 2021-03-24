24.03.2021 (03:00)

Девятая колонна Центра гуманитарного реагирования обеспечила доставку более 60 т. гуманитарного груза в Кельбаджарский район



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Девятая колонна Центра гуманитарного реагирования обеспечила доставку более 60 т. гуманитарного груза в Кельбаджарский район

Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

Девятая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 15 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, проследовала по маршруту Степанакерт – Мадагиз – Кельбаджар и доставила около 60 тонн груза для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов в Кельбаджарском районе. В том числе – электрооборудование, строительное оборудование и материалы.

Всего при содействии российских миротворцев девятью колоннами автомобильной техники было перевезено более 1400 тонн гуманитарных грузов.

Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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