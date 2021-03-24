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24.03.2021 (03:00)

Девятая колонна Центра гуманитарного реагирования обеспечила доставку более 60 т. гуманитарного груза в Кельбаджарский район

Фото Видео

Российский миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит грузов между территориями, перешедшими под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

Девятая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 15 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, проследовала по маршруту Степанакерт – Мадагиз – Кельбаджар и доставила около 60 тонн груза для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов в Кельбаджарском районе. В том числе – электрооборудование, строительное оборудование и материалы.

Всего при содействии российских миротворцев девятью колоннами автомобильной техники было перевезено более 1400 тонн гуманитарных грузов.

Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
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