24.03.2021 (01:00)

Более 1500 военнослужащих десантировано в рамках летного тактического учения Центра боевого применения и переучивания ВТА в Костромской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Более 1500 военнослужащих десантировано в рамках летного тактического учения Центра боевого применения и переучивания Военно-транспортной авиации

Десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения приняли участие в летном тактическом учении (ЛТУ) Центра боевого применения и переучивания Военно-транспортной авиации (г. Иваново), в ходе которого, на площадку приземления «Будихино» в Костромской области было десантировано более 1500 десантников, 6 боевых машин десанта БМД-2К-АУ и 3 парашютные платформы П-7 с боеприпасами для артиллерии ВДВ, массой 6 тонн каждая.

Рано утром, с аэродрома «Иваново-Северный» один за другим в небо поднялись семь самолетов Ил-76мд с личным составом, боевыми машинами и грузовыми платформами на борту.

Спустя около получаса после взлета, самолеты, преодолев расстояние над Ивановской, Кировской и Костромской областями самолеты зашли на боевой курс над площадкой приземления «Будихино».

Первыми, с высоты 2000 метров, на парашютных системах специального назначения «Арбалет-2», была десантирована рота спецназа разведывательного батальона соединения, которые после приземления провели доразведку местности с целью определения возможности десантирования боевой техники, грузов и личного состава.

Спустя 15 минут три самолета Ил-76мд десантировали 6 единиц боевых машин десанта БМД-2К-АУ, с общей массой около 7 тонн каждая и три грузовые платформы П-7 с боеприпасами для самоходно-артиллерийского и гаубичного дивизиона гвардейского артиллерийского полка соединения.

Вслед за техникой, на парашютных системах Д-10, позволяющих десантировать личный состав в экипировке, с оружием и снаряжением, с общей массой более 140 килограмм, с интервалом отделения 0,7 секунды, было десантировано более 1500 десантников соединения.

Подводя итоги десантирования, заместитель командира Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения – начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Александр Веремей отметил, что десантирование прошло без происшествий, все системы, узлы и агрегаты воздушно-десантной техники сработали в штатном режиме, что позволило выполнить стоявшую перед «крылатой пехотой» задачу.

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