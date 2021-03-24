24.03.2021 (00:10)

Чемпионат Вооруженных Сил по зимнему офицерскому троеборью завершился в Костроме



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Чемпионат Вооруженных Сил по зимнему офицерскому троеборью завершился в Костроме

На минувшей неделе, в г. Костроме завершился чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по зимнему офицерскому троеборью, который проходил на базе гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения.

Всего в чемпионате приняли участие около 90 офицеров, представлявших военные округа, флота, виды и рода войск.

Военнослужащие соревновались в возрастных группах до 30 и 40 лет, а также старше 40 лет, в стрельбе из пистолета Макарова с расстояния 25 метров, плавании на дистанции 100, 200 и 300 метров (в соответствии с возрастной категорией), а также в беге на 5 и 10 километров.

Среди видов и родов войск чемпионом Вооруженных сил Российской Федерации по зимнему офицерскому троеборью стала команда Воздушно-космических сил. На втором месте команда Воздушно-десантных войск. Третье место у команды 12 Главного управления Минобороны России.

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