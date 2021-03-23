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23.03.2021 (23:30)

Лучшие военные повара РВСН продемонстрировали мастерство в приготовлении армейских деликатесов

В Ракетных войсках стратегического назначения более 100 лучших поваров и пекарей ракетных соединений от Красноярского края до Иркутской области продемонстрировали мастер-класс и сошлись в кулинарном поединке за право принять участие в финале конкурса «Армейский запас-2021».

Наиболее зрелищными и «вкусными», безусловно, стали состязания представителей продовольственных служб. Тем более, что задания для команд были далеко не простыми. Так, в первый день соревнований поварам Омского ракетного объединения предстояло приготовить блюда в стационарных условиях по произвольной рецептуре. На второй день – приготовление блюд в полевых условиях по установленному меню.

Каждый специалист-повар продемонстрировал профессионализм в приготовлении изысканных блюд русской и европейской кухни. Впервые конкурсанты представили меню с рекордным ассортиментом армейских блюд, среди которых были рагу, плов, супы, запеканка, шницель и даже солянка.

Конкурс состоял из нескольких этапов. Военнослужащие не только показывали навыки в приготовлении пищи, но и продемонстрировали умения в стрельбе из штатного оружия, выполнении нормативов по физической подготовке. Сам же кулинарный конкурс состоял из двух этапов, приготовление пищи в стационарной кухне и в полевых условиях.

По результатам соревнований определены трое победителей, которые примут участие на лучшего военного повара РВСН.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
РВСН
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