23.03.2021 (23:00)

Эксперты Минобороны России отберут лучшие изобретения в интересах Вооруженных Сил в ходе Салона «Архимед-2021»

Специалистами Минобороны России будут отобраны для дальнейшей реализации лучшие конкурсные проекты и разработки двойного назначения, представленные на Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2021».

Представители Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) МО РФ включены в состав Экспертной комиссии и Международного жюри Салона.

Предметом внимания специалистов станут проекты и разработки, представленные в конкурсной номинации «Лучшее изобретение в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации». Инновационные предложения удостоенные золотых, серебряных и бронзовых медалей, а также специальных призов и наград пройдут экспертизу на предмет использования в интересах обороноспособности страны. В зависимости от степени завершенности проекта или разработки, будет рассмотрена возможность их реализации в рамках деятельности Комиссии Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям.

Победители данной конкурсной номинации будут приглашены в качестве участников на Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021», который пройдет в период с 22 по 28 августа.



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