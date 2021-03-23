23.03.2021 (22:30)

Cтартовала VI Международная олимпиада курсантов оборонных ведомств стран СНГ

На этой неделе в Подмосковье был дан старт финальным этапам VI Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования военных ведомств государств – участников Содружества Независимых Государств.

Первые интеллектуальные состязания – по математике – проходят с 21 по 26 марта 2021 г. на базе Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

В ходе нелегких математических баталий курсанты из стран СНГ демонстрируют свои знания, навыки и умения в решении задач по алгебре и геометрии.

Непростая работа по определению победителей предстоит у конкурсного жюри олимпиады - специалистов в области преподавания математических дисциплин.

В интеллектуальных состязаниях принимают участие лучшие команды курсантов высших военно-учебных заведений стран Содружества.

Международная олимпиада курсантов уже 6-й год подряд проходит под эгидой Совета министров обороны государств – участников СНГ. Традиционно в состав организационного комитета состязаний входят представители Министерства обороны Российской Федерации, военных ведомств стран СНГ и эксперты Секретариата СМО СНГ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице