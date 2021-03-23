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23.03.2021 (20:30)

Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в России

23 марта 2021 г. Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Российской Федерации Датла Бала Венкатеш Вармой.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях.

Встреча прошла в тёплой и дружественной обстановке в духе особо привилегированного стратегического партнёрства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность
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