23.03.2021 (20:30)
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в России
23 марта 2021 г. Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Российской Федерации Датла Бала Венкатеш Вармой.
В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях.
Встреча прошла в тёплой и дружественной обстановке в духе особо привилегированного стратегического партнёрства.
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