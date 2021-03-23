23.03.2021 (22:00)

В Казанском танковом училище пройдет чемпионат по гиревому спорту

С 24 по 26 марта на базе Казанского высшего танкового командного училища пройдет чемпионат по гиревому спорту в рамках Спартакиады Сухопутных войск среди военных образовательных организаций и учебных центров.

В соревнованиях принимает участие военнослужащие и курсанты из 11 команд военных вузов, таких как Михайловская военная артиллерийская академия (Санкт-Петербург), Военная академия противовоздушной обороны (Смоленск), Московское высшее общевойсковое командное училище, Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (Благовещенск), Новосибирское высшее общевойсковое училище, 60-й учебный центр боевого применения (РВиА), учебный центр боевого применения войск ПВО (Знаменск), учебный центр войсковой ПВО (Ейск), учебный центр войсковой ПВО (Оренбург), учебный центр боевого применения артиллерии (Саратов).

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по гиревому спорту Всероссийской федерации гиревого спорта в личном зачете, командном зачете в гиревом двоеборье и командной эстафете.

Главным судьёй соревнований выступит президент федерации гиревого спорта России Сергей Кириллов, в судейской коллегии от главного командования Сухопутных войск представлен полковник Александр Шапошников.

Победители и призеры в личном зачете определяются по наибольшей сумме очков, набранных в двоеборье. Командные результаты определяются по наибольшей сумме очков набранных спортсменами, при условии выполнения минимальных нормативов в каждой весовой категории.

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