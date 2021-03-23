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23.03.2021 (21:30)

Военные инженеры на Урале обеспечили проход танкового полка через минное поле в ходе учения

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Военнослужащие инженерно-саперных подразделений танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали вопросы инженерной разведки и разминирования колонных путей маршрутов наступления танкового полка на учении, завершившемся сегодня на полигоне в Челябинской области.

По замыслу тактического эпизода, инженерно-разведывательный дозор, действующий в авангарде танкового полка на марше, обнаружил демаскирующие признаки мин, установленных на пути следования колонны военной техники.

Для подтверждения характеристик минно-взрывных заграждений военные инженеры, экипированные в защитный костюм сапера «Доспехи», применили искатель взрывных устройств «Коршун» и миноискатель ИМПС. Установив спецификацию минных заграждений и способы минирования, военнослужащие провели пробивку колонных путей, создав проходы в минным полях, используя инженерные машины разграждения ИМР-2.

Всего к учению было привлечено свыше 500 военнослужащих и около 70 единиц военной техники, в том числе транспорт подвоза и обеспечения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска , Сухопутные войска
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