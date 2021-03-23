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23.03.2021 (17:40)

В Вооруженные Силы РФ поступили новые рационы питания для подразделений специального назначения

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В Вооруженные Силы РФ поступили новые рационы питания для подразделений специального назначения. Малогабаритный рацион питания (МГРП) – это новая разработка, поставки которого стартовали в войска в марте текущего года. По данной норме планируется обеспечивать военнослужащих Воздушно-десантных войск, а также воинские части и подразделения специального назначения, морской пехоты и других воинских частей при выполнении задач в случаях, когда приготовление горячей пищи не представляется возможным.

Особенность рациона питания в его компактности и наполнении. Индивидуальный паек спецназовца стал в два раза компактней, а по питательности значительно лучше. В новых «спецрационах» учтены продукты, которые легко съесть, а эффект от их употребления дает силы.

В рационе большое количество продуктов, содержащих углеводы. Это обеспечивает быстрое насыщение и восстановление энергии, что в условиях интенсивных учебно-боевых действий очень важно.

Основным отличием состава нового МГРП от уже существующих индивидуальных рационов питания является широкий ассортимент мясных и мясорастительных консервов «Мясо птицы тушеное», «Печень пикантная по-восточному», «Мясо птицы с картофелем и овощами»; «Плов с говядиной»; «Макароны по-флотски»; «Каша гречневая с печенью». В новом пайке увеличено количества фруктового (ягодного) концентрата и введена в состав шоколадно-ореховая паста, вместо пюре из фруктов представлена калорийная фруктовая палочка, а также в наборе предусмотрен сухой молочный напиток.

По эргономическим показателям вес всего рациона питания стал меньше на 450 грамм при сохранении оптимальной калорийности, а 450 грамм – это 27% от веса существующих рационов питания.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО)
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