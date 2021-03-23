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23.03.2021 (17:55)

В 2021 году выйдет в свет научно-методический труд «Теория и практика ветеранской работы»

В 2021 году выйдет в свет научно-методический труд «Теория и практика ветеранской работы» (авторы: председатель Совета Московской организации ветеранов Ракетных войск стратегического назначения (МГОВ РВСН), кандидат философских наук В. Ососков и член Союза писателей Российской Федерации В. Ковтун).

Данный учебник подготовлен с целью оказания помощи ветеранскому активу, руководителям органов государственного и военного управления, молодёжных и других общественных организаций для проведения работы с людьми пожилого возраста и молодым поколением.

В новом труде подробно анализируется исторический отечественный и зарубежный опыт организации ветеранского движения, впервые рассмотрены теоретические основы и практический опыт деятельности ветеранских организаций, представлены нормы их правового регулирования, даны советы и рекомендации по различным направлениям работы.

В книге рассматривается деятельность ветеранских организаций, правовых, методологических и организационных основ ветеранской работы. На конкретных примерах деятельности ветеранского актива, опыте лучших из них рассмотрены формы и методы работы в коллективах ветеранов.

В век компьютерной грамотности очень своевременным явилось опубликование в книге раздела «Информационное обеспечение деятельности ветеранских организаций».

Авторам удалось собрать, обработать и систематизировать законодательные акты и руководящие документы, регламентирующие работу общественных объединений ветеранов по всем направлениям их деятельности.

В качестве приложений к главам книги представлено более 50 методических разработок и рекомендаций, десятки вариантов рабочих документов для организации ветеранской работы и обширный справочный материал.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Ветераны
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