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23.03.2021 (16:05)

Министр обороны России провел переговоры по телефону с главой военного ведомства Армении

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой военного ведомства Республики Армения Вагаршаком Арутюняном.

В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Международная деятельность
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