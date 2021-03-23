23.03.2021 (16:05)
Министр обороны России провел переговоры по телефону с главой военного ведомства Армении
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой военного ведомства Республики Армения Вагаршаком Арутюняном.
В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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