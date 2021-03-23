23.03.2021 (16:30)

Главком ВМФ России выразил признательность руководству предприятия «Севмаш» за передачу экипажам атомных подлодок собрания документальных фильмов «Фильмотека подводника»

Главком ВМФ России выразил признательность руководству предприятия «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) за передачу экипажам атомных подводных лодок собрания уникальных документальных фильмов «Фильмотека подводника».

В рамках программы мероприятий, посвященных 115-летию подводных сил России, «Севмаш» пополнил фильмотеки экипажей атомных подводных лодок. Представители предприятия поздравили военнослужащих с праздником и вручили командирам атомных подводных лодок собрание документальных фильмов о кораблях-легендах, снятых телестудией завода.

Вручение состоялось на торжественном построении соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Беломорской военно-морской базы. Представитель руководства «Севмаша» Марат Абижанов подчеркнул значимость профессионального праздника для флота и для предприятия, которое строит атомные подводные лодки. «Мы считаем за честь быть вашими соратниками в деле защиты рубежей Родины и прикладываем все усилия для создания сильного подводного флота», – сказал он.

«Фильмотека подводника», которая была передана экипажам, состоит из 10 документальных картин об атомных подводных лодках. Это легендарные корабли, которые совершили революцию в подводном флоте, изменили политические векторы на мировой арене и совершили мировые рекорды. Так, фильм «Опередившая время» рассказывает о самой скоростной в мире АПЛ проекта 661 («Золотая рыбка»), «Легенда подводного флота» – о самой глубоководной АПЛ «Ленинец», «Курс на Север» – о первой АПЛ 4-го поколения «Юрий Долгорукий», «Русское чудо» – о самой большой в мире АПЛ «Дмитрий Донской». Все корабли были построены на стапелях Севмаша.

Ленты, снятые заводской телестудией «Севмаша», – призеры и победители различных международных и всероссийских кинофестивалей.

В свою очередь командир соединения капитан 1 ранга Дмитрий Степаненко поблагодарил «Севмаш» за «Фильмотеку подводника» и выразил уверенность в том, что эти ленты будут вдохновлять подводников на новые успехи в оттачивании своего профессионализма.

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