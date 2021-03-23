23.03.2021 (17:50)

Волгоградские юнармейцы стали участниками открытия окружного этапа Армейских международных игр-2021

Юнармейцы Волгоградской области стали почетными гостями открытия окружного этапа Армейских международных игр-2021. Церемония состоялась на полигоне Прудбой.

На соревнования по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску» юных патриотов пригласили военнослужащие 20-й отдельной гвардейской мотострелковой Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова бригады. В этом году они принимают участие в Играх, и поддержка активистов Юнармии придаст сил в борьбе за статус чемпионов.

В рамках мероприятия юнармейцы посетили выставку вооружения и осмотрели все экспонаты начиная от бронетехники и заканчивая стрелковым вооружением. Но максимальное внимание мальчишек и девчонок привлекли «Аллигаторы».

«Понравилось то, что можно заглянуть внутрь Ка-52 и почувствовать себя пилотом. Я поражена мощью и красотой этих машин. Разведывательно-ударный вертолет натолкнул меня на мысль, что в авиации очень мало девушек-пилотов. Пора это исправлять», — поделилась впечатлениями юнармеец из Калачевского района Анна Доронина.

В день открытия окружного этапа АрМИ-2021 полигон Прудбой посетили 250 юнармейцев. После торжественной части состоялся динамический показ техники.

«Ребята с восторгом наблюдали за происходящим. Это, и вправду, настоящее представление. Только в главных ролях боевые машины пехоты, бронетранспортеры и танки. После такого мощного вступления начались соревнования, в которых запланировано участие нескольких десятков специалистов и полсотни техники. Четыре часа для юнармейцев пролетели как одно мгновение». — рассказал начальник штаба Юнармии по Волгоградской области Денис Харитонов.

Второй день соревнований прошел не менее зрелищно. Юные патриоты увидели, как работает военная авиация. Экипажи самолетов Су-24М показали как вычислить условного противника и дать отпор.

«Армейские международные игры пользуются у юнармейцев большой популярностью. Нам даже пришлось организовать свой аналог Танкового биатлона, который проходит параллельно с Играми. Там тоже трассы, препятствия, накал эмоций, только в распоряжении участников радиоуправляемые модели танков. В ходе баталий ребята оттачивают тактику и строят перспективные планы: в будущем, возможно, кто-то из них захочет связать свою судьбу с танковыми войсками», — рассказал начальник Главного штаба движения «Юнармия» трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» на полигоне Прудбой под Волгоградом продлятся до 27 марта.

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Сейчас в его рядах более 775 тыс. участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

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