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23.03.2021 (17:25)

Леонид Якубович, Александр Маршал и артисты Центрального дома Российской Армии подарят концерт авиаторам Северного флота

Сегодня в отдельном смешанном авиаполку Северного флота под Мончегорском (Мурманская область) высадился творческий десант, состоящий из артистов Центрального дома Российской Армии, популярного автора и исполнителя песен Александра Маршала и знаменитого ведущего передачи «Поле Чудес» народного артиста России Леонида Якубовича.

После выхода из самолёта гости отправились к местам службы военнослужащих авиаполка, у которых сегодня – день рождения. Леонид Якубович и Александр Маршал поздравили именинников в рамках реализации совместного проекта ТРК «Звезда» и ОАО «Первый канал» под названием «Как тебе служится?».

Вечером московские артисты проведут творческий вечер и дадут концерт для всех военнослужащих.

С подобной творческой поездкой Леонид Якубович, Александр Маршал и артисты ЦДРА были на Северном флоте в декабре. Тогда они поздравили североморцев с наступающим новым годом и выступили перед экипажем ракетного крейсера «Маршал Устинов». В концертную программу традиционно вошли известные шлягеры прошлых лет и новые песни патриотической направленности.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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