23.03.2021 (17:30)

Разведчики морской пехоты Северного флота впервые проведут занятия по управлению оленьими и собачьими упряжками

Военнослужащие разведывательных подразделений отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработают управление традиционным транспортом коренных народов Крайнего Севера.

Подобные занятия с морскими пехотинцами пройдут впервые. Ранее оленьими и собачьими упряжками учились управлять разведчики арктической мотострелковой бригады Северного флота.

Мероприятие состоится в посёлке Ловозеро Мурманской области. В районе ловозёрской тундры морские пехотинцы проходят полевой сбор, во время которого они учатся выживанию в природных условиях Крайнего Севера и Арктики. Занятия по управлению оленьими и собачьими упряжками станет одним из элементов подготовки разведчиков морской пехоты Северного флота.

Коллеги морских пехотинцев из арктической бригады Северного флота проходят обучение по управлению собачьими упряжками в пункте постоянной дислокации соединения. В собачьем питомнике арктических мотострелков помимо служебных караульных собак есть и ездовые породы Сибирский хаски.

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