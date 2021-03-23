23.03.2021 (17:15)

Старт второго дня окружных соревнований танкистов и мотострелков ЮВО огласила канонада авиации, артиллерии и танков

В Волгоградской области на полигоне Прудбой Южного военного округа (ЮВО) второй день соревнований лучших танкистов и мотострелков начался с динамического показа боевых возможностей современного вооружения и техники. Перед стартом участников окружного этапа конкурсов Армейских международных игр (АрМИ-2021) «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» небо над полигоном разрезали следы авиационных ракет.

Гости и участники соревнований стали очевидцами современного общевойскового учебного боя с участием мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, штурмовой армейской и фронтовой бомбардировочной авиации, тактического воздушного десанта и возможностей солдата в рукопашном бою.

С неба обрушили шквал огня ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и бомбардировщики Су-24. На земле огневое поражение целей продолжили самоходные гаубицы 2С-19 «Мста-С» и танки Т-90. Вслед за артподготовкой на рубеж открытия огня вырвались мотострелки на боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82А. А с фланга на плацдарм, выжженный реактивной артиллерией «Торнадо-Г», высадился из транспортных боевых вертолетов Ми-8АМТШ тактический воздушный десант. Завершился скоротечный бой решительными действиями разведчиков в рукопашной схватке с диверсантами условного противника.

Затем вышли на старт экипажи первого заезда конкурса «Танковый биатлон».

В состязаниях принимают участие около 100 военнослужащих из Ростовской и Волгоградской областей, Ставропольского края, Крыма, а также из республик Северного Кавказа. Конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» завершатся церемонией награждения победителей, которая состоится в субботу 27 марта.

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