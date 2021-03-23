23.03.2021 (17:10)

Два фрегата Черноморского флота провели учебный морской бой

С экипажами фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота (ЧФ) проведено учение по уничтожению отряда кораблей условного противника в одном из полигонов боевой подготовки в Чёрном море.

По замыслу учения, береговыми средствами разведки Черноморского флота был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат (БЛА), совершивший пролёт над объектами флота. В результате слежения за ним удалось зафиксировать его посадку на вертолётную палубу корабля условного противника.

Командованием флота командирам двух фрегатов, находившихся в акватории Черного моря, была поставлена задача экстренно следовать в район выполнения задач и предотвратить очередные попытки полётов БЛА.

Экипажи фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» обнаружили группу надводных кораблей условного противника, но при осуществлении сближения с ними были атакованы.

Боевые расчёты фрегатов вступили в условный морской бой, средствами противовоздушной обороны отразили ракетную атаку с постановкой активных и пассивных помех средств радиоэлектронной борьбы.

Далее расчёты ракетно-артиллерийской боевой части обоих кораблей отработали алгоритм действий по уничтожению надводных целей условного противника ракетным оружием и артиллерией.

Следующим этапом боевой подготовки фрегатов станет совместное учение с самолётами морской авиации и ПВО Черноморского флота.



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