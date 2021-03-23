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23.03.2021 (17:05)

Инженеры ЦВО обеспечили безопасный проход бронемашин через минные поля и заграждения в Сибири

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений объединения Центрального военного округа (ЦВО) в рамках тактико-специального учения обеспечили безопасный проход механизированной колонны мотострелкового соединения через минное поле в Сибири.

По замыслу учения, противник заминировал путь следования военной техники, которая двигалась в район боевого применения. При помощи миноискателей ИМПС-2 и «Коршун» инженеры обнаружили установленные условным противником противотанковые и противопехотные мины. Чтобы преодолеть участок минного поля, военнослужащие провели пробивку колонных путей, создав проходы в минным полях, используя инженерные машины разграждения ИМР-2 и путепрокладчик БАТ-2.

Общая протяженность подготовленного инженерными подразделениями маршрута составила более 2 тысяч метров.

В учении принимало участие более 500 военнослужащих и было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Инженерные войска
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