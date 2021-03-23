23.03.2021 (17:00)

В Центральном военном округе завершилось масштабное учение по противодействию терроризму



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Центральном военном округе завершилось масштабное учение по противодействию терроризму

В Центральном военном округе (ЦВО) завершилось масштабное учение по противодействию терроризму. В мероприятии приняли участие около 2 тыс. военнослужащих в регионах Поволжья и Сибири.

Финальный этап учения состоялся на военных полигонах в Оренбургской и Кемеровской областях. Штабы созданных группировок войск отработали проведение операции по блокированию и уничтожению условных террористов. В практических действиях было задействовано около 450 единиц техники соединений и частей ЦВО, в том числе танки, модернизированные боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки. Поддержку с воздуха обеспечили многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 и ударные вертолеты Ми-24.

Особое внимание при планировании и проведении операции уделялось применению командирами новых форм и способов действий общевойсковых подразделений, основанных на опыте современных вооруженных конфликтов.

Учение проводились под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина в период с 16 по 22 марта на территории субъектов Российской Федерации Приволжского и Сибирского федеральных округов.

Целью учения являлось совершенствование практических навыков должностных лиц управлений объединений, командиров соединений и воинских частей по управлению подчиненными силами и средствами при выполнении задач по ликвидации незаконных вооруженных формирований и террористических групп в ходе проведения контртеррористической операции.

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