23.03.2021 (16:45)

Оркестр армейского корпуса Балтийского флота начал подготовку к Параду Победы

В рамках подготовки к праздничным мероприятиям на плацу одной из воинских частей города Гусева Калининградской области участники оркестра исполняют расширенный репертуар из 40 произведений. Помимо музыкальной составляющей, военные музыканты армейского корпуса отрабатывают строевые приемы и перестроения.

Прохождение войск армейского корпуса начнется под исполнение песни «Священная война» поэта Лебедева-Кумача. В финале парада прозвучит ставшая уже традиционной для Дня Победы песня Мовсесяна «Мы-армия народа». А завершится праздничное действо исполнением известного на весь мир русского марша, созданного военным дирижером полковником Василием Агапкиным.

В апреле репетиции оркестра штаба армейского корпуса Балтийского флота перенесутся из воинской части на главную площадь районного центра, где ежедневно жители Гусева смогут наблюдать за музыкальной подготовкой к Параду Победы.

Коллектив военного оркестра армейского корпуса состоит из более чем 20 музыкантов. Все они уже прошли двухэтапную вакцинацию от вируса COVID-19.

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