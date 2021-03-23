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23.03.2021 (16:20)

Около 4 тыс. военнослужащих в Кемеровской области прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции

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В Кемеровской области около 4 тыс. военнослужащих прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции первым и вторым компонентами отечественного препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

В первую очередь вакцина от COVID-19 была поставлена медицинским сотрудникам, военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и участникам парада Победы Юргинского гарнизона, которые пройдут в составе пеших и механизированных колонн по главной площади Новосибирска.

Прививка от COVID-19 была поставлена военнослужащим добровольно с их письменного согласия. Перед вакцинацией все военнослужащие проходили медицинский осмотр у терапевта и сдавали тест на антитела к коронавирусной инфекции.

В настоящее время более 60 процентов личного состава соединений и воинских частей Центрального военного округа, дислоцированных в сибирском регионе, поставили прививку от коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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