23.03.2021 (16:15)

В Воронежской области военные медики общевойсковой армии ЗВО отработали эвакуацию раненых в условиях городского боя

Военнослужащие медицинских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа отработали эвакуацию раненых в условиях городского боя на полигоне Погоново Воронежской области.

В ходе учений военные медики учились извлекать раненых из-под завалов, эвакуировать военнослужащих в условиях применения противником радиационного, химического или биологического оружия.

После погрузки условно раненых в автоперевязочный транспорт АП-2 и бронетранспортёр БТР-80А военнослужащие медицинских подразделений отработали вождение техники на специальном маршруте, оборудованным более чем 20 искусственными и естественными препятствиями.

Всего во время учений было выполнено свыше 100 задач по оказанию помощи раненым, задействовано свыше 500 военнослужащих, включая медицинские подразделений общевойскового объединения.

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