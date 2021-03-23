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23.03.2021 (16:15)

В Воронежской области военные медики общевойсковой армии ЗВО отработали эвакуацию раненых в условиях городского боя

Военнослужащие медицинских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа отработали эвакуацию раненых в условиях городского боя на полигоне Погоново Воронежской области.

В ходе учений военные медики учились извлекать раненых из-под завалов, эвакуировать военнослужащих в условиях применения противником радиационного, химического или биологического оружия.

После погрузки условно раненых в автоперевязочный транспорт АП-2 и бронетранспортёр БТР-80А военнослужащие медицинских подразделений отработали вождение техники на специальном маршруте, оборудованным более чем 20 искусственными и естественными препятствиями.

Всего во время учений было выполнено свыше 100 задач по оказанию помощи раненым, задействовано свыше 500 военнослужащих, включая медицинские подразделений общевойскового объединения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина
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