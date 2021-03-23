23.03.2021 (16:15)
В Воронежской области военные медики общевойсковой армии ЗВО отработали эвакуацию раненых в условиях городского боя
Военнослужащие медицинских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа отработали эвакуацию раненых в условиях городского боя на полигоне Погоново Воронежской области.
В ходе учений военные медики учились извлекать раненых из-под завалов, эвакуировать военнослужащих в условиях применения противником радиационного, химического или биологического оружия.
После погрузки условно раненых в автоперевязочный транспорт АП-2 и бронетранспортёр БТР-80А военнослужащие медицинских подразделений отработали вождение техники на специальном маршруте, оборудованным более чем 20 искусственными и естественными препятствиями.
Всего во время учений было выполнено свыше 100 задач по оказанию помощи раненым, задействовано свыше 500 военнослужащих, включая медицинские подразделений общевойскового объединения.