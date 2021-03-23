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23.03.2021 (16:00)

В Тамбовской области военнослужащие артиллерийской бригады ЗВО выполнили стрельбы на максимальную дальность в ходе завершающего этапа лагерного сбора

В Тамбовской области бригада повышенной мощности Западного военного округа провела стрельбы на дальность свыше 40 км в ходе завершающего этапа лагерного сбора.

Во время сборов военнослужащие отрабатывали задачи по инженерному оборудование и маскировки огневых позиций, на время выполняли нормативы вождения по специальному маршруту, на котором были размещены искусственные и естественные препятствия, противодействовали условным разведывательно-диверсионным группам противника.

Особенностью сборов стала стрельба по условному укреплённому многоэтажному зданию «противника». Для стрельбы на расстояние свыше 40 км были задействованы крупнокалиберные 240-мм миномёты «Тюльпан» и 203-мм артиллерийские установки «Пион».

Всего в лагерном сборе было задействовано свыше 500 военнослужащих бригады повышенной мощности ЗВО, а также около 100 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
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