23.03.2021 (15:45)

Военно-медицинская академия представила лучшие инновационные разработки

В Военно-медицинской академии прошла выставка «День инноваций ВМА», на которой были представлены лучшие инновационные разработки, с которыми уже ознакомился начальник академии генерал-майор медслужбы Евгений Крюков.

На выставке присутствовали также представители Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ, а также сотрудники и курсанты академии.

Сотрудники кафедры глазных болезней представили следующие разработки: «Технология реконструкции глазной поверхности после тяжелых боевых поражений глаз», позволяющая оказывать высокотехнологичную помощь для реконструкции глазной поверхности после тяжелых боевых поражений глаз; «Портативный микрохирургический плазмаскальпель-коагулятор с канюлей-резцом», который может применяться в клинической микрохирургии для высокоточного бескровного рассечения мышц, сосудов, кожи, слизистых оболочек и иных мягких тканей человека.

Сотрудниками кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии создана «Технология ускоренного восстановления двигательной иннервации при ранениях периферических нервов в проксимальных отделах верхней конечности», которая ускоряет восстановление функции конечности при тяжелых ранениях крупных нервов.

Сотрудники кафедры нейрохирургии предложили «Метод стабилизации позвоночно-двигательного сегмента после поясничной микродискэктомии». Разработан отечественный статический межостистый имплантат, а также необходимые устройства для его установки, с целью применения его для стабилизации позвоночно-двигательного сегмента после поясничной микродискэктомии.

На кафедре военной травматологии и ортопедии была разработана взрывозащитная обувь сапера, которая обеспечивает повышенный уровень защиты нижних конечностей от поражающих факторов взрыва фугасной противопехотной мины. Там же придумано устройство для проведения нагрузки на связочный аппарат при рентгенологической оценке степени нестабильности коленного сустава. Полезная модель может быть использована для рентгенологической оценки степени нестабильности коленного сустава.

В научно-исследовательском отделе питания и водоснабжения НИЦ академии разработан портативный фильтр для очистки воды в полевых и экстремальных условиях. На кафедре организации и тактики медицинской службы создано полевое транспортировочное устройство для извлечения раненых военнослужащих из труднодоступных мест, позволяющее сократить трудоемкость извлечения раненых.

Кроме того, сотрудниками кафедры военно-полевой хирургии предложен способ временной минимально инвазивной фиксации множественных и флотирующих переломов ребер.

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