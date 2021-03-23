23.03.2021 (15:30)

Армеец Александр Лисицын стал трехкратным чемпионом России по прыжкам на акробатической дорожке

В Сочи завершился чемпионат России по прыжкам на батуте. В прыжках на акробатической дорожке рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Севастополь) Александр Лисицын завоевал золотую медаль.

В прыжках на акробатической дорожке на старт соревнований вышли 29 спортсменов. Победитель первенства мира и Европы, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России 2020 и 2021 годов, рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Севастополь) Александр Лисицын показал лучший результат в предварительной стадии турнира. За две попытки он смог набрать 74,7 балла.

В финальной части соревнований Александр смог улучшить свой результат (77,9) и завоевал золотую награду. Вторым стал Вадим Афанасьев из Ставропольского края (74,1), третьим — Алексей Светлишников из Омска (73,2).

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