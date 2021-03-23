Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.03.2021 (15:30)

Армеец Александр Лисицын стал трехкратным чемпионом России по прыжкам на акробатической дорожке

В Сочи завершился чемпионат России по прыжкам на батуте. В прыжках на акробатической дорожке рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Севастополь) Александр Лисицын завоевал золотую медаль.

В прыжках на акробатической дорожке на старт соревнований вышли 29 спортсменов. Победитель первенства мира и Европы, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России 2020 и 2021 годов, рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Севастополь) Александр Лисицын показал лучший результат в предварительной стадии турнира. За две попытки он смог набрать 74,7 балла.

В финальной части соревнований Александр смог улучшить свой результат (77,9) и завоевал золотую награду. Вторым стал Вадим Афанасьев из Ставропольского края (74,1), третьим — Алексей Светлишников из Омска (73,2).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Рядовой спортроты ЦСКА из Самары стал вторым на первенстве мира по триатлону
Армейская конькобежка стала победительницей чемпионата России в многоборье
Биатлонист ЦСКА стал серебряным призёром в масс-старте на заключительном этапе Кубка мира в Швеции
Команда армейского корпуса стала чемпионом Северного флота по мини-футболу

Метки:
ЦСКА , Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false