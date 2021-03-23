23.03.2021 (15:15)
Более 100 тыс. личных дел изучили сотрудники военных комиссариатов ЦВО в ходе подготовки к весеннему призыву
Более 100 тыс. личных дел изучили сотрудники военных комиссариатов Центрального военного округа (ЦВО) в ходе подготовки к весеннему призыву. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.
«В настоящее время в военных комиссариатах округа изучено более 100 тыс. документов призывников, поступивших из медицинских и образовательных организаций, правоохранительных органов, характеризующих уровень образования, профессиональные и морально-деловые качества ребят. Юноши в военкоматы не вызываются, сотрудники военных комиссариатов общаются с ними в телефонном режиме, а также посредством видеосвязи в режиме онлайн», — сказал генерал-майор Александр Линьков.
Весенний призыв на территории ЦВО будет проходить в 28 субъектах Российской Федерации, за исключением Ямало-Ненецкого автономного округа, где мероприятия призыва проводятся только осенью.