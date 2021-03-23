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23.03.2021 (15:05)

Медики общевойсковой армии ЗВО стали победителями окружной Военно-медицинской эстафеты

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В соединениях и воинских частях объединения начался отборочный этап соревнований среди военнослужащих медицинских подразделений «Военно-медицинская эстафета», этап проводится в рамках Армейских международных игр – 2021.

В ходе соревнований военнослужащие продемонстрировали судьям  навыки в преодолении полосы препятствий, ведении огня из стрелкового оружия, выносе условно раненых с поля боя и их транспортировке различными способами, а также оказании им первой медицинской помощи с использованием штатных средств.

Кроме того, соревнующиеся выполнили упражнения вождения специальной медицинской техники по труднопроходимому маршруту с преодолением естественных и искусственных препятствий. 

По итогам состязаний военнослужащие армии заняли первое место в командном первенстве, а также были удостоены наград в индивидуальных гонках среди врачей, младшего, среднего медицинского персонала женского и мужского полов.

В борьбе за звание лучшего специалиста медицинской службы участвовало более 200 военнослужащих соединений и воинских частей Западного военного округа. Победители военно-медицинской эстафеты представят округ на следующем этапе соревнований в составе сборной команды.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , АрМИ , Военно-медицинская эстафета
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